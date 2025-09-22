Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор назвал недостоверными сообщения, распространяемые в ряде телеграм-каналов о запуске "специальной горячей линии из-за пандемии нового штамма коронавируса", и о том, что прививки от гриппа якобы несут "особую угрозу" вакцинированным.

"Сообщения о "специальной горячей линии из-за пандемии нового штамма коронавируса" являются фейковыми. В ряде телеграм-каналов распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы горячей линии якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" для вакцинированных", - говорится в телеграм-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что с 22 сентября по 3 октября 2025 года во всех регионах России начала работу Всероссийская тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Она проводится ежегодно и направлена на информирование населения о мерах профилактики и графиках вакцинации.

"Никаких инструкций по отговариванию от вакцинации сотрудники Роспотребнадзора не получали", - подчеркнули в ведомстве.