Анна Попова: опасных инфекций завозится от года к году все больше

Глава Роспотребнадзора предупредила, что теплая зима не является гарантией защиты от вирусов

Анна Попова: опасных инфекций завозится от года к году все больше Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - О перспективах открытия пляжей Анапы и продолжающейся работе специалистов Роспотребнадзора, о том, может ли грипп птиц привести к новой пандемии, а также об опасных инфекциях, распространение которых удалось остановить, благодаря "Санитарному щиту", и тест-системах, помогающих в кратчайшие сроки поставить диагноз, в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой на полях Петербургского международного экономического форума рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- В декабре в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, что привело к разливу топлива. Мазут попал в море. Какова ситуация с морской водой и песком на сегодняшний день? Есть ли основания полагать, что в этом году курорты Анапы примут все-таки граждан? Что они будут открыты для купания?

- Курорты Анапы в этом году принимают граждан. Все летние здравницы работают, полная загрузка в летних оздоровительных учреждениях, но без использования пляжей и морской акватории. Это оговаривалось изначально. Дети пользуются "климатологическим курортом".

Отдых детей идет хорошо, без каких-то осложнений. Все летние оздоровительные учреждения Анапы и Темрюкского района в срок получили разрешение для работы.

Если говорить в целом, то нашей задачей был и остаётся мониторинг на соответствие санитарным требованиям, правилам и гигиеническим нормативам, чтобы отдых на побережье после ЧС был безопасным для людей, что мы и делаем. Мы смогли быстро развернуть эту работу. Я хотела бы поблагодарить своих коллег, они работают в отдельные периоды в круглосуточном режиме, в частности, после того, как пройдет шторм, и нужно быстро оценить ситуацию. Мы развернули дополнительные лаборатории, дооснастили существующие на Черноморском побережье и Краснодарского края, и Крыма.

Одним из важных моментов было оснастить лаборатории качественным оборудованием. Нам очень помог российский завод "Хроматэк", который производит отличные хроматографы. Это суперсовременные приборы с отличными технологическими возможностями. Когда нам говорили, что нужно ожидать оборудование 4 месяца, я созвонилась напрямую с генеральным директором, и удалось сократить этот срок. Оборудование сделали за 6 дней, сами доставили, наладили и откалибровали. Такая помощь была очень важной для нас в тот момент. У нас проблем в исследованиях нет, специалистов мы быстро дообучили, а также направили дополнительных экспертов.

Мы контролируем на всем Черноморском побережье Российской Федерации питьевую воду. Хотя, очевидно, поводов беспокоиться нет, но этот контроль мы все равно усиленно ведем. Контролируем также качество продуктов питания, потому что в летний сезон происходит увеличение численности людей на курортах. И здесь тоже отклонений нет. Мы ведем контроль качества атмосферного воздуха там, где есть отдыхающие на всем побережье и на пляжах. И на всем побережье, кроме непосредственно песчаного пляжа Анапы, отклонений от нормативов нет.

Конечно, мы берем на исследования прибрежную гальку и песок, морскую воду. Плотность контроля достаточно высокая, количество проб очень большое. На сегодняшний день на всей территории от Новороссийска до российской границы по Черноморскому побережью не выявлено ни одного превышения показателей по нефтепродуктам и каким-то другим химическим веществам ни в песке, ни в гальке, ни в морской воде. То же самое в Крыму и в Севастополе.

В Анапе, в районе, где песчаные пляжи и вода были покрыты нефтью, там да, там есть превышения, они сохраняются. Это не позволяет нам сегодня разрешить использование этих пляжей. Тем не менее, Анапа всегда была и, я уверена, останется детским курортом. В интересах здоровья российских граждан и гостей, мы требуем соблюдения всех санитарных правил и норм, поэтому сегодня пока пляжи закрыты, купание на этой территории запрещено. Во всех остальных местах, как я уже сказала, там, где нормативы соблюдаются, никаких ограничений и запретов нет.

Отвечая на ваш вопрос о перспективах - они зависят от скорости очистки пляжа. На самоочищение рассчитывать в этом сезоне не приходится. Различные другие технологии и возможности очистки активно изучаются экспертами, в том числе и нашими специалистами. Как только будет установлено соответствие нормам, так сразу будет решен вопрос об открытии пляжей.

Также с самого начала во взаимодействии с министерством сельского хозяйства, с Росрыболовством, мы установили контроль за каждой выловленной партией рыбы и морепродуктов в этом регионе. Мы контролируем во всем улове не только нефтепродукты, но и вещества, которые свидетельствуют о том, что в сеть попала нездоровая рыба или погибшая. Общая сумма всех показателей, которые мы определяем и в рыбе, и в морепродуктах, позволяет нам говорить, что все, что сегодня выловлено, соответствует требованиям, никаких проблем нет.

- В 2024 году в Россию было завезено более 10 опасных инфекций. Распространение всех удалось предотвратить благодаря "Санитарному щиту". За первые полгода 2025 сколько инфекций было завезено и удалось ли предотвратить их распространение?

- К сожалению, опасных инфекций завозится от года к году все больше. Это, как правило, зеркальное отражение того, что происходит в мире. Например, мы наблюдаем рост заболеваемости холерой, брюшным тифом, лихорадкой Денге и малярией в различных странах, что, естественно, приводит к увеличению числа завозных случаев в Россию.

Если говорить про соотношение год к году, то по малярии в 2023 году было зарегистрировано 136 завозных случаев, в 2024 году – 153. За первые пять месяцев 2025 года мы уже имеем 67 случаев. По лихорадке Денге наблюдается рост: 162 случая в 2023 году и 271 в 2024. По холере в 2023 году было два случая, в 2024 году ситуация была спокойной, а за пять месяцев 2025 года уже зарегистрировано четыре случая. По брюшному тифу: 3 случая в 2023 году, 9 в 2024, и уже 4 случая за первые пять месяцев текущего года.

- Кто чаще всего становится источником завозных инфекций?

- Как правило, это наши туристы, возвращающиеся из поездок. И пользуясь случаем, я хотела бы еще раз обратиться к ним с просьбой соблюдать меры профилактики. Способы защиты хорошо известны и несложны. В случае малярии и лихорадки Денге заражение происходит через укусы комаров. Поэтому главное – защититься от укусов: носить одежду, закрывающую кожу, и использовать репелленты. Холера и брюшной тиф связаны с пищевым фактором, с водой и пищей. Поэтому необходимо пить только воду из запечатанных бутылок, которые открывают при вас, и употреблять в пищу только продукты, прошедшие термическую обработку. Следует избегать льда, так как неизвестно, из какой воды он приготовлен, а также нарезанных заранее фруктов и овощей.

Все эти меры кажутся простыми и очевидными, но расслабленность в отпуске и вера в то, что "со мной этого не случится", часто приводят к неприятным последствиям и могут испортить отдых. Я желаю всем здоровья и настоятельно рекомендую соблюдать все требования, которые, я уверена, всем известны, и опубликованы на нашем сайте.

- Какая работа ведется по разработке тест-систем на выявление различных инфекций.

- Это очень важная и значимая задача. От скорости и точности постановки диагноза напрямую зависит эффективность лечения и, как следствие, жизнь пациента. Кроме того, оперативное выявление инфекции позволяет быстро развернуть необходимые противоэпидемические мероприятия, предотвращая дальнейшее распространение заболевания.

Самый наглядный пример с холерой. Раньше, для подтверждения диагноза требовалось несколько дней классических бактериологических исследований. Сегодня, благодаря разработке наших ученых из противочумного института "Микроб", мы можем получить результат всего за час. Это позволяет немедленно начать правильное лечение и принять необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Ведь алгоритмы действий при разных кишечных инфекциях разные. Аналогичный быстрый тест разработан и для туляремии, что особенно важно, учитывая ее схожесть с другими заболеваниями и отсутствие сразу каких-то специфических симптомов.

Таких тестов мы уже разработали на 40 разных инфекций. Наша цель – создавать максимально чувствительные и быстрые тесты, что, как я уже говорила, позволяет спасать и защищать больше людей.

Все разработки осуществляются в рамках "Санитарного щита" и государственных заданий. Значимый шаг в этом направлении мы сделали, когда нам стали отказывать в импортных тест-системах, первый раз это случилось в 2014 году. Мы поняли, что нам надо делать свое. К 2022 году мы уже были готовы, создав свою ферментную базу, чего раньше не могли сделать.

Сейчас мы делаем полностью свои отечественные тесты, не закупая ничего за рубежом. Мы научились их делать хорошо, у нас есть свои производства. Конечно, нас многому научил ковид, мы очень тщательно анализируем все, что получили, продолжаем извлекать уроки и совершенствовать наши разработки.

- Вы упомянули коронавирус, а как прошел завершившийся эпидсезон по COVID-19, ОРВИ и гриппу? Можно ли уже все-таки ставить коронавирус в ряд с другими сезонными заболеваниями? Повлияла ли теплая погода зимой в ряде регионов на прошедший эпидсезон? И какие прогнозы на следующий эпидсезон?

- Прежде всего, хочу развеять распространенное заблуждение: теплая зима не является гарантией защиты от вирусов. Климатические условия не оказывают существенного влияния на их распространение. Ослабление иммунитета, например, из-за отказа от ношения шапки в теплую зимнюю погоду, наоборот, повышает риск заражения.

Прошедший эпидсезон был относительно стабильным и спокойным. Коронавирус не проявлял себя так агрессивно, как в предыдущие годы. Геноварианты вируса, циркулировавшие в этот период, не имели значительных отличий от тех, что мы наблюдали ранее. Популяция уже адаптировалась к вирусу, и мы не ожидаем серьезных мутаций или высоких рисков. Коронавирус проявляет сезонность, характерную для респираторных вирусных инфекций. Однако, пока сложно сказать, когда именно он проявится в следующем сезоне – в начале или в конце.

Что касается гриппа, то прошлый сезон также был достаточно стабильным. Важную роль сыграла масштабная вакцинация населения – мы привили 53% совокупного населения. Конечно, было бы лучше достичь 60%. Многие знают о популяционном иммунитете, но часто забывают о нем, когда речь заходит о вакцинации против гриппа. Именно уровень популяционного иммунитета обеспечивает защиту тем, кто не был привит.

В этом сезоне мы изменили внутреннюю структуру объема используемых вакцин, увеличив долю квадривалентных вакцин, содержащих два антигена гриппа А и два антигена гриппа В. Эти вакцины соответствуют прогнозам ВОЗ. Современные вакцины используются для групп риска, таких как люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями и дети. Мы заметили, что не только снизилась заболеваемость среди пожилых людей, но и значительно уменьшилась смертность от всех видов гриппа.

В этом году мы рекомендуем продолжать развивать эту практику.

- Вы ранее неоднократно говорили о том, что в мире участились вспышки птичьего гриппа, а риск межвидового перехода вируса высок. В мае появились сообщения о штамме вируса H5N1, который якобы может привести к новой пандемии. Какова ситуация с птичьим гриппом сейчас? Есть ли вероятность того, что птичий грипп может привести к новой пандемии?

- Риски есть. Мы оцениваем все возбудители по степени их вероятной опасности, рассматривая вирусы с пандемическим потенциалом. Вирус гриппа птиц относится к таким вирусам. Поэтому мы готовимся.

Когда появились первые сообщения о том, что грипп птиц стал опасным для млекопитающих, мы расширили мониторинг. Теперь обследуем не только персонал, работающий с птицей, но и молочные фермы. Проверяем молоко, слизистые носа коров и обследуем ухаживающий персонал. Проведены десятки тысяч исследований.

Мы продолжаем регулярный мониторинг за птицами, особенно перелетными. Эту работу координирует центр "Вектор". К ней добавился расширенный мониторинг по наличию вируса у молочного стада.

Пока по результатам исследований молочного стада находок нет. Мы тщательно проверяем чувствительность и эффективность наших тест-систем. Все работает штатно, и отсутствие находок нас радует.

- Был ли обнаружен H5N1 в России?

- H5N1 бывает у птицы. Чтобы у нас болели люди или заражались - такого за прошедшие полтора года не было.

- Есть ли риск того, что H5N1 сможет передаваться от человека к человеку?

- Любой вариант вируса, который мутирует, он, конечно, обладает таким потенциалом. Наши учёные и учёные других стран, эксперты, говорят, что мы, возможно, в шаге от передачи вируса. Но пока не надо никого пугать. Выраженных рисков нет.

- На прошлой неделе прошла конференция по биологической безопасности в Сочи. Какая работа ведется с другими странами в этом направлении? Какие риски существуют на сегодняшний день?

- Очень большая работа ведется, и мы ее расширяем. Это направление находится под особым контролем.

Некоторое время назад мы перешли к более тесному двустороннему взаимодействию. Многие страны проявляют огромный интерес к нашим разработкам: алгоритмам, методикам, технологиям в области противоэпидемической работы. Они хотят перенимать наш опыт, обучать своих специалистов, получать дополнительное образование, использовать наши тест-системы и оборудование.

В связи с этим мы открываем международные центры совместно с различными странами. На данный момент функционируют четыре крупных центра. Кроме того, наши лаборатории и специалисты работают в пятидесяти странах мира. Это сотрудничество имеет огромное значение как для России, так и для наших партнеров, поскольку оно способствует укреплению так называемого "биологического суверенитета". Когда страна не располагает собственными средствами и собственными специалистами для того, чтобы оценить биологическую угрозу, то она как раз тогда и лишена биологического суверенитета. Поэтому, зарубежные страны хотят с нами сотрудничать.

Для обеспечения биологической безопасности необходимо, прежде всего, уметь распознавать угрозы, иметь четкие алгоритмы для противодействия и, конечно, обладать необходимым инструментарием. Сегодня наши приборы, тесты и вакцины по праву считаются одними из лучших в мире. Это и есть основной вектор нашей работы.

- В середине апреля на сайте Белого дома появилась страница об "истинном происхождении" коронавируса. Власти США уверены, что он появился в результате утечки из лаборатории в Ухани. Роспотребнадзор не поддерживал эту версию. Мнение не изменилось?

- У нас нет никаких оснований его менять. Никаких доказательств, никаких научных данных, которые можно было бы оценивать, изучать, анализировать, представлено не было. Поэтому, сегодня оснований что-нибудь добавлять к нашей позиции абсолютно нет.

- Как показывает практика рассмотрения споров с потребителями, продавцы (исполнители) при реализации товаров (услуг) не гнушаются использовать в своей деятельности дискриминационную или вводящую в заблуждение практику, которая может подвергать потребителей излишнему риску или причинять им ущерб. Какая работа ведется Роспотребнадзором в этом направлении?

- У нас есть поручение Президента, на основании которого мы подготовили в 2018 году, а Правительство утвердило Стратегию государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. План до 2025 года полностью выполнили. И задача сегодняшнего периода — это новый план с 2026 до 2030 года.

Сегодня происходит значимое изменение в законодательстве. Важным шагом стало усиление административной ответственности за дискриминацию уязвимых социальных групп. Теперь отказ в обслуживании, например, пассажирам с детьми или людям с ограниченными возможностями, влечет за собой серьезные штрафы.

Кроме того, мы ввели механизм "групповых исков". Раньше, если пострадала большая группа людей, например, пассажиры одного рейса, каждому приходилось подавать индивидуальный иск. Теперь можно подать один коллективный иск, и мы оказываем в этом всестороннюю поддержку.

Также увеличена сумма ущерба, которую могут рассматривать мировые судьи, что значительно ускоряет процесс рассмотрения дел.

Недавно были внесены изменения в статью 16 закона "О защите прав потребителей". Теперь продавцы не имеют права требовать у покупателей персональные данные, если это не предусмотрено законом. Например, при покупке дивана в магазине, вас не должны заставлять оформлять счет в банке и предоставлять паспортные данные. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность.

У нас растет количество обращений, жалоб на цифровой сегмент экономики, и это, естественно, соответствует тому, что происходит в целом.

Мне очень хочется, чтобы потребители еще более уважительно относились к себе, к своим правам и не боялись обжаловать действия, которые ущемляют права. А мы, со своей стороны, готовы отрабатывать каждое заявление в режиме 24/7, чтобы защитить интересы граждан.