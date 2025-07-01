Минпромторг предложил рассмотреть распространение применяемого в автопроме утильсбора на другие отрасли

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор доказал свою эффективность как защитная мера внутреннего рынка в автопроме, механизм можно было бы распространить и на другие отрасли, считает глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Не могу не сказать про демпинг со стороны наших импортеров, мы видим, что сейчас в условиях макроэкономических накладываются еще серьезные риски по демпингу со стороны различных стран по поставке в нашу страну. И здесь мы, конечно, видим, что неплохо себя показал утильсбор. Он действительно является таким хорошим защитным механизмом, в том числе механизмом, который нам позволяет все-таки развивать собственные отрасли", - сказал он, выступая во вторник на заседании комитета по промышленной политике в Совете Федерации.

"Помимо того, что мы получаем дополнительные источники доходов, мы все-таки стимулируем собственное производство. И здесь думается, что аналогичные подходы можно было бы рассмотреть и в других отраслях", - заявил министр.

Утилизационный сбор уплачивается производителями и импортерами транспортных средств, при этом российским автоконцернам выплаты компенсируются государством, что служит косвенной мерой отраслевой поддержки.