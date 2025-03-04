Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в феврале ожидаемо упали - на 24,9%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в феврале 2025 года ожидаемо показали существенное снижение, сократившись на четверть в годовом выражении.

По оценке Минпромторга на основе данных о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), в феврале рынок легковых автомобилей и LCV упал на 24,9%, до 85,3 тыс. штук. Исходя из статистики прошлых лет, результат стал самым низким с мая 2023 года, в котором, по оценке "Автостата", рынок был на уровне чуть менее 80 тыс. шт., включая 72,2 тыс. легковых автомобилей и 7,6 тыс. LCV.

Падение российского авторынка в феврале было ожидаемым. На прошлой неделе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предупреждал, что оно превысит 20%, имея в виду совокупно все сегменты - легковой, LCV, грузовой и автобусный. "С начала года динамика рынка неоднозначная. Если в январе рост составил 7%, то за февраль продажи могут снизиться более чем на 20%. Но эта просадка идет по импортным машинам, в то время как объемы реализации отечественных марок остались практически на прежнем уровне", - говорил Алиханов на заседании координационного совета по промышленности в Казани.

Ранее во вторник о продажах в феврале отчитался "АвтоВАЗ", традиционно лидирующий на рынке по количеству проданных машин. Компания сообщила о снижении реализации Lada в феврале на 4,2%, до 26 716 шт., подчеркнув, что динамика продаж российской марки была лучше общерыночной. Данные о продажах наиболее популярных в РФ китайских марок за февраль позже представит "Автостат".

Министр Алиханов, комментируя на прошлой неделе ожидаемое снижение авторынка в феврале, отмечал, что в Минпромторге видят "риски, связанные с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования". При необходимости регулятор намерен адаптировать меры господдержки.

Министерство в своей статистике уточняет, что за февраль в РФ было реализовано 77 296 легковых автомобилей (-25,2% г/г и -12,7% м/м), 8 004 LCV (-21,9% и +2% соответственно), 5,23 тыс. грузовиков (-47,8% и -1,6%) и 812 автобусов (-59,6% и +1,9%).

За январь-февраль 2025 года продано 193,86 тыс. единиц автотехники всех типов - на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в РФ было реализовано в общей сложности 181 704 шт. (-9,5%), в том числе легковых - 165 855 (-9,5%), LCV - 15 849 шт. (-8,4%). Грузовиков было продано 10 547 шт. (-39,6%), автобусов - 1 609 (-49,4%).