Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле упали г/г на 25%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле 2025 года упали в годовом выражении на 24,7%, до 111 157 штук. При этом по сравнению с мартом текущего года рост рынка составил 27%, подсчитали в Минпромторге на основе данных о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

В частности, легковых автомобилей в РФ за прошлый месяц было продано 101 401 шт. (-25,5% г/г и +28,1% м/м), LCV - 9 756 шт. (-15,8% г/г и +15,8% м/м). Продажи грузовиков в апреле составили 4 614 шт. (-58% и -5%), автобусов - 1 062 шт. (-52% и +20% соответственно).

Комментируя результаты российского авторынка, в Минпромторге отмечают, что в апреле темпы падения продаж у отечественных марок были ниже, чем у иностранных.

"За месяц реализовано 51,5 тыс. импортных автомобилей (на 40% меньше, чем за апрель 2024 года) и 65,2 тыс. автомобилей, произведённых в России (на 12% меньше, чем в апреле 2024 года). Кроме того, отмечен общий рост рынка на 25% по отношению к предыдущему месяцу. Доля российской техники по итогам января-апреля 2025 года выросла на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркивают в министерстве.

За январь-апрель 2025 года в РФ было продано в общей сложности 404 016 единиц автотехники всех типов - на 27% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей - 380 425 шт. (-24,7%), в том числе легковых - 346 388 (-25,5%), LCV - 34 037 шт. (-15,7%). Продажи грузовиков с начала года составили 20 038 шт. (-49%), автобусов - 3 553 (-54%).

"АвтоВАЗ" пока не публиковал статистику продаж Lada за апрель и 4 месяца текущего года. "Автостат", чьи публикации сейчас служат основным источником данных о структуре продаж, в том числе китайских марок, планирует опубликовать свою статистику позже.