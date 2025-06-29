Песков заявил, что подтолкнуть РФ за счет какого-то давления к переговорам по Украине невозможно

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россию невозможно подтолкнуть к переговорам по Украине новыми санкциями, чем серьезнее будут очередные рестрикции, тем серьезней будет ответ Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

"Чем серьезнее пакет санкций, которые, я повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьезнее, скажем так, как от ружья отдача в плечо. Все-таки это - обоюдоострое оружие", - продолжил представитель Кремля.

Так он прокомментировал возможные новые санкции против РФ, включающие ограничения против российской нефти.

При этом Песков выразил уверенность, что ЕС согласует новый пакет санкций, указав на антироссийский настрой Брюсселя.

"Очевидно, что у нас уже почти за четыре года появилась какая-то резистентность, и мы уже научились, как минимизировать последствия таких пакетов. Это все потребует дополнительной работы. В конце концов, свет клином не сошелся на этих санкциях", - заметил пресс-секретарь президента РФ.