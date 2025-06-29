Поиск

В Кремле сообщили, что встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорабатывается, но пока не перешел в практическую плоскость, о времени и месте ее проведения сказать трудно, но она возможна в любой момент, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно, конечно", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого журналист разместил у себя в телеграм-канале.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках проведения этой встречи, Ушаков сказал: "Это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров".

В РоссииРоссийский президент заявил о своей открытости для контактов с ТрампомЧитать подробнее

Он подчеркнул, что, возможно, состоится встреча, к которой будут готовиться серьезно команды, а возможно, лидеры условятся просто повидаться и лично обговорить какие-то вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным. "(Такой вариант - ИФ) тоже возможен, конечно. Но предпочтительнее, конечно, вариант, у которого имеется возможность все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития", - сказал помощник президента РФ.

Говоря о переговорах между Россией и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях, он отметил, что, прежде всего, здесь должен быть сигнал от Госдепартамента. "Потому что это именно Госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу. Но договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, эта договоренность сохраняется, она была достигнута в ходе первых контактов по телефону между нашими лидерами, и я думаю, что работа будет продолжена. Несомненно", - заявил Ушаков.

США Дональда Трамп Владимир Путин Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе по видеоконференцсвязи

Песков заявил, что подтолкнуть РФ за счет какого-то давления к переговорам по Украине невозможно

Утверждено постановление правительства РФ о создании Черноморского заповедника

Утверждено постановление правительства РФ о создании Черноморского заповедника

Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в причастности к убийствам прошлых лет

Лавров заявил, что РФ не готова к жульническим подходам по урегулированию на Украине

Лавров отметил, что прибывающие в РФ трудовые мигранты должны урегулировать свой статус

Лавров отметил, что прибывающие в РФ трудовые мигранты должны урегулировать свой статус

Посетителей супермаркета во Владивостоке эвакуировали после жалоб на резкий запах неизвестного газа

В пяти российских аэропортах введены ограничения на полеты

Лавров прибыл с визитом в Киргизию

Лавров прибыл с визитом в Киргизию

Что произошло за день: суббота, 28 июня

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6631 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });