В Кремле сообщили, что встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорабатывается, но пока не перешел в практическую плоскость, о времени и месте ее проведения сказать трудно, но она возможна в любой момент, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно, конечно", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого журналист разместил у себя в телеграм-канале.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках проведения этой встречи, Ушаков сказал: "Это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров".

Он подчеркнул, что, возможно, состоится встреча, к которой будут готовиться серьезно команды, а возможно, лидеры условятся просто повидаться и лично обговорить какие-то вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным. "(Такой вариант - ИФ) тоже возможен, конечно. Но предпочтительнее, конечно, вариант, у которого имеется возможность все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития", - сказал помощник президента РФ.

Говоря о переговорах между Россией и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях, он отметил, что, прежде всего, здесь должен быть сигнал от Госдепартамента. "Потому что это именно Госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу. Но договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, эта договоренность сохраняется, она была достигнута в ходе первых контактов по телефону между нашими лидерами, и я думаю, что работа будет продолжена. Несомненно", - заявил Ушаков.