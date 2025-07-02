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Минцифры предложит направить средства от аукционов на 5G на льготные кредиты для создания сетей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует обратиться в правительство с предложением направить средства, полученные на аукционах на частоты для 5G, на льготное кредитование строительства сетей пятого поколения, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года должны состояться 2 аукциона по распределению частот для сетей 5G. Госкомиссия по радиочастотам в конце июня выделила для 5G частоты 4800-4990 МГц. На основании данного решения Минцифры утвердит приказ о проведении аукционов в этом диапазоне. Ранее Шадаев говорил, что стартовая цена каждого лота превысит 20 млрд рублей.

"Мы сделали протокольную запись (в решении ГКРЧ - ИФ), что Минцифры обратится в правительство с предложением использовать средства, полученные от проведения аукционов по распределению частот, для предоставления льготных кредитов операторам на строительство сетей 5G", - сказал 2 июля Шадаев.

Также министр сообщил, что по решению ГКРЧ сети пятого поколения должны быть построены в городах-миллионниках. Министр отметил, что поступали предложения о расширении перечня населенных пунктов, однако они были отклонены, "потому что и так частоты тяжелые".

ГКРЧ 5G Максут Шадаев Минцифры правительство
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