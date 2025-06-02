Шадаев допустил выделение для 5G частот 3,4-3,8 Ггц частными решениями в отдельных городах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев допускает выделение частот в "золотом диапазоне" (3,4-3,8 Ггц) для сетей 5G путем частных решений в отдельных городах "не в центре" страны.

"Золотой диапазон" является наиболее привлекательным для строительства сетей 5G, однако он занят другими службами, в том числе силовыми. В апреле Шадаев говорил, что "дискуссия по "золотому диапазону" аккуратно возобновлена".

"Что касается "золотого диапазона", скорее всего, если начнем обсуждать, то это города-миллионники, но не в центре нашей страны. Будем пытаться частные решения согласовывать, с них начнем", - сказал Шадаев в понедельник в рамках конференции ЦИПР-2025.

"По "золотому диапазону", в моем понимании, решение если и возможно, то условно, не в премиальных для вас (операторов - ИФ) городах. То есть можно начать с городов, которые находятся дальше. Вопрос, насколько там операторам это будет интересно", - добавил министр.

Он также сообщил, что в ближайшее время начнутся "самые серьезные" дискуссии по вопросу выделения для 5G частот в диапазоне 700 МГц, которые сейчас заняты ТВ-вещателями.

"И все-таки, я думаю, мы это решение примем", - сказал министр.

В конце мая правительство утвердило "дорожную карту" реализации Стратегии развития отрасли связи, согласно которой Минцифры в 2025-2026 годах подготовит "дорожную карту" по переводу действующих передатчиков первого и второго мультиплексов цифрового ТВ-вещания из полосы радиочастот 694-790 МГц в полосу радиочастот 470-694 МГц.

Согласно документу, перевод передатчиков ТВ-вещания в новый диапазон планируется до 2030 года.

Диапазон 694-790 МГц закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в РФ в "Стратегии отрасли связи до 2035 года" (основным является 4,4-4,99 ГГц). Диапазон 700 МГц использовался для аналогового ТВ-вещания, но после перехода на цифровое ТВ, завершенного в 2019 году, его частично можно освободить. На этот диапазон (так называемый цифровой дивиденд) претендуют сотовые операторы. Однако в 2014 году указом президента РФ было запрещено перераспределять выделенные для эфирного ТВ частоты для иных целей без согласия вещателей, а с последними договориться пока не удалось.