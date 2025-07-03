Роспотребнадзор запросил причины запрета ввоза в Армению партии эскимо

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запросил у компетентных органов Армении информацию о причинах введенных ограничений на импорт партии мороженого "Коровка из Кореновки", российское ведомство в ходе мониторинга этого товара несоответствия не регистрировало.

"В связи с появлением в СМИ информации о введении Республикой Армения временного запрета на импорт мороженого производства российской "Фабрики настоящего мороженого", выпускающей продукцию под брендом "Коровка из Кореновки", Роспотребнадзор отмечает, что в рамках проводимого мониторинга не регистрировались случаи выявления несоответствия указанной продукции (неудовлетворительных результатов) требованиям по безопасности и качеству, в том числе установленным техническими регламентами Таможенного союза", - сообщили журналистам в ведомстве.

Роспотребнадзор запросил у компетентных органов Армении дополнительную информацию о причинах введенных ограничений на продукцию российского производства, включая результаты лабораторных исследований.

В ведомстве назвали мониторинг качества и безопасности пищевой продукции приоритетным направлением работы Роспотребнадзора.

2 июля Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении сообщил, что временно запретил ввоз в страну партии эскимо, выпущенной 7 марта 2025 года российским ООО "Фабрика настоящего мороженого" (торговая марка "Коровка из Кореновки"). Отмечалось, что партия продукции не соответствовала нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза по показателю содержания бактерий кишечной палочки.

Производитель этого мороженого сообщил, что не получал официальных заключений от Армении об этой партии.