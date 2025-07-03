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Туроператоры не подтвердили массовый отказ от туров в Азербайджан

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры не фиксируют резкого снижения бронирований туров в Азербайджан, были только единичные аннуляции, сообщил в Telegram президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Вчера СМИ массово распространяли новости о резком снижении бронирований туров в Азербайджан - на 30-40%. Мы в Российском союзе туриндустрии проверили эту информацию: по данным туроператоров она не подтверждается. Снижения бронирований нет. Аннуляции - единичные, в рамках нормы", - написал он.

По его данным, отношение к туристам в Азербайджане остается доброжелательным.

"Просим туристов, как всегда, сохранять разумную осторожность, быть внимательными и следить за официальными сообщениями. В случае экстренных ситуаций обращайтесь в посольство и консульство России в Азербайджане", - добавил он.

Российское посольство в Баку на днях сообщило, что стало получать жалобы от находящихся в Азербайджане россиян на проверку у них документов и даже применение силы. 2 июля российский МИД рекомендовал согражданам "при решении вопроса о целесообразности поездки в Азербайджан тщательно учитывать обстановку в этой стране", проявлять осмотрительность и в случае необходимости обращаться в посольство.

Азербайджан Илья Уманский МИД Баку РСТ
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