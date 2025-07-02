МИД РФ рекомендовал учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В МИД России рекомендовали согражданам учитывать обстановку в Азербайджане при принятии решения о поездке в эту страну.

"В складывающихся условиях настоятельно рекомендуем гражданам России при решении вопроса о целесообразности поездки в Азербайджан тщательно учитывать обстановку в этой стране", - говорится в телеграм-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в среду.

"Также призываем находящихся в республике наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность", - сказано в сообщении.

В нем рекомендовано "при возникновении проблем незамедлительно связываться с Посольством России в Баку".

Ранее в среду посольство РФ в Азербайджане проинформировало о том, что находящиеся в стране, в том числе с целью туризма, граждане России сообщили, что у них проверяли документы, интересовались целью пребывания в стране, некоторые сограждане сообщили о применении к ним физического насилия.

"Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи", - подчеркивалось в сообщении, размещенном в телеграм-канале дипмиссии.