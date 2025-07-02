Поиск

МИД РФ рекомендовал учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В МИД России рекомендовали согражданам учитывать обстановку в Азербайджане при принятии решения о поездке в эту страну.

В миреПосольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силыЧитать подробнее

"В складывающихся условиях настоятельно рекомендуем гражданам России при решении вопроса о целесообразности поездки в Азербайджан тщательно учитывать обстановку в этой стране", - говорится в телеграм-канале Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в среду.

"Также призываем находящихся в республике наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность", - сказано в сообщении.

В нем рекомендовано "при возникновении проблем незамедлительно связываться с Посольством России в Баку".

Ранее в среду посольство РФ в Азербайджане проинформировало о том, что находящиеся в стране, в том числе с целью туризма, граждане России сообщили, что у них проверяли документы, интересовались целью пребывания в стране, некоторые сограждане сообщили о применении к ним физического насилия.

"Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи", - подчеркивалось в сообщении, размещенном в телеграм-канале дипмиссии.

Азербайджан МИД Баку
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Инфляция в России

Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силы

Суд принял апелляцию Каменщика на решение передать "Домодедово" Росимуществу

Суд принял апелляцию Каменщика на решение передать "Домодедово" Росимуществу

Масса МКС с момента ее запуска увеличилась более чем в 10 раз

Масса МКС с момента ее запуска увеличилась более чем в 10 раз

Арестованным по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });