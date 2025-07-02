Посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Граждане России, которые находятся в Азербайджане, в том числе с целью туризма, сообщили дипломатам, что у них проверяли документы, интересовались целью пребывания в стране, некоторые сограждане сообщили о применении к ним физического насилия, сообщает посольство России в Баку.

"За последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма. Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие", - говорится в заявлении дипмиссии.

"Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи", - подчеркивается в сообщении.

Посольство, кроме того, подтвердило информацию о задержании российских журналистов и еще одной группы граждан России.

"Сообщаем, что посольство в оперативном порядке направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало. Вместе с тем, держим данную ситуацию на постоянном контроле и предпринимаем все необходимые меры", - отмечается в заявлении.

На брифинге 2 июля представитель российского МИД Мария Захарова рекомендовала семьям россиян, которых задержали в Азербайджане, связаться с российским посольством в Баку, которое принимает звонки и готово предоставлять имеющуюся информацию близким задержанных. По ее словам, уже поступило 11 обращений от близких людей и родственников, посольство России с ними на связи.

"Если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, конечно, нужно учитывать текущую обстановку", - подчеркнула представитель МИД России.