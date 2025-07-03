Туроператоры не получали запросов россиян о досрочном возвращении из Азербайджана

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры не получали жалоб от российских туристов в Азербайджане, также нет запросов на досрочное возвращение в Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Туроператоры-члены ассоциации, работающие на направлении, не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение из Азербайджана. Аннуляции бронирований пока носят единичный характер", - рассказали в ассоциации.

По данным АТОР, в Азербайджане сейчас находятся около 250 организованных туристов из России.

За четыре месяца 2025 года в Азербайджан приехали около 180 тысяч россиян. По оценке экспертов, доля организованных туристов в этом потоке составляет около 2,5%.

Ранее 3 июля президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что туроператоры не фиксируют массовых отказов от путевок или резкого снижения бронирований туров в Азербайджан. Случаи аннулирования поездок - единичные.

2 июля посольство России в Азербайджане проинформировало, что находящиеся в стране, в том числе с целью туризма, россияне сообщили, что у них проверяли документы, интересовались целью пребывания в стране, некоторые пожаловались на применение к ним физического насилия. В этот же день российский МИД рекомендовал согражданам при планировании поездки в Азербайджан учитывать обстановку в этой стране, на месте проявлять осмотрительность и в случае необходимости обращаться в посольство.