Хинштейн сообщил о возвращении в Россию двух жителей курского приграничья

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении с Украины двух жителей приграничья.

"Еще двое жителей приграничья вернулись домой с территории Украины - это супруги Наталья и Александр. В Москве их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Направил за курянами транспорт - прямо сейчас они едут в Курск в сопровождении сотрудников регбезопасности и областного Минздрава", - написал он в Telegram.

Супружеская пара удерживалась на Украине более четырех месяцев.

Ранее источник "Интерфакса" в российской переговорной группе сообщил, что два жителя Курской области были возвращены на родину в рамках очередного обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся в пятницу.