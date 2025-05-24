Вернувшихся из плена жителей Курской области доставили в пункт временного размещения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Освобожденные из украинского плена жители Курской области прибыли в пункт временного размещения (ПВР), сообщила в ночь на субботу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"По результатам обмена и долгой дороги доставили освобожденных курян в пункт временного размещения", - написала она в своем телеграм-канале.

"Курянам предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни", - добавила Москалькова.

Ранее она сообщила, что на родину вернулись 20 курян, еще 34 жителя области до сих пор находятся на Украине.

В свою очередь, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на территорию одного из ПВР Курска прибыл автобус с 18 жителями приграничья. В пятницу он написал в своем телеграм-канале, что двух человек из вернувших 20-ти курян доставили в Курскую областную больницу.