Минсельхоз конкретизировал правила господдержки приоритетных направлений АПК

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предложил изменить правила господдержки приоритетных направлений АПК в 2026 году.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru. Если оно будет подписано, предложенные правила начнут действовать с 1 января 2026 года, некоторые их положения - с 1 января 2027 года.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, из приоритетных направлений для субсидирования исключена поддержка малых форм хозяйствования. Ведомство объясняет это тем, что в составе госпрограммы развития сельского хозяйства будет сформирован федеральный проект "Развитие малого агробизнеса", в котором планируется сосредоточить все направления господдержки малых форм хозяйствования.

Представители малого бизнеса и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", будут получать господдержку по соответствующим приоритетным направлениям, которые предусмотрены проектом новых правил.

Как заявляла глава Минсельхоза Оксана Лут в начале июля, новый федеральный проект разрабатывается для того, "чтобы зафиксировать финансовые возможности". "Сейчас деньги по "малышам" размазаны по разным программам, их можно перераспределять. Регионы их часто перераспределяют. Надеюсь, со следующего года мы их зафиксируем (в новом федеральном проекте - ИФ). Их можно будет перераспределять только внутри мер поддержки по "малышам", больше никто их получить не сможет", - подчеркивала она.

В поддержке растениеводства Минсельхоз доработал формулу расчета доли регионов в плановых показателях площади закладки многолетних плодово-ягодных насаждений в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за исключением питомников. "Данный подход направлен на стимулирование перехода промышленного производства плодовых культур на интенсивные технологии и отхода от закладки традиционных садов", - говорится в пояснительной записке.

В элитном семеноводстве предлагается предоставлять государственную поддержку исключительно на производство семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции.

В животноводстве проект предусматривает, что обязательным условием предоставления господдержки является внесение данных об индивидуальном или групповом маркировании и учете животных в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. В части племенного животноводства дополнительным обязательным условием субсидирования племенного поголовья животных является регистрация таких животных в Федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов с 1 января 2027 года. Эта норма вводится в действие с 1 января 2027 года.

Кроме того, государственная поддержка в области племенного животноводства будет направлена на поддержку селекционных мероприятий в племенном животноводстве, а также на содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества.

Поддержка мясного скотоводства будет предоставляться на 1 кг живого веса крупного рогатого скота при достижении живой массы не менее 450 кг. При весе животного более 500 кг будет применяться повышающий коэффициент, но но не более 1,3.

Субсидии на производство молока будут предоставляться только сельхозпроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также научным и образовательным организациям. В связи с этим объем субсидий, предусматриваемый на это направление, будет сокращен по сравнению с 2025 годом.

Проект правил также предусматривает исключение предоставления субсидий на 1 голову маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше. Предоставление господдержки по этому направлению дополняется рядом условий. В частности, получатель субсидий должен подтверждать информацию об овцах и козах, реализованных и (или) отгруженных на переработку, ветеринарными сопроводительными документами, оформленными в электронной форме в Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. "Данные меры направлены на легализацию латентного производства мясной продукции овец и коз, а также шерсти", - говорится в пояснительной записке.

Проект правил также предусматривает изменения в господдержке сельхозстрахования.