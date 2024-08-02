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Правительство РФ повысило пошлины на импорт алкоголя и цветов из недружественных стран

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ повысило импортные пошлины на алкогольную продукцию и цветы из недружественных стран.

Согласно постановлению, подписанному 29 июля 2024 года и размещенному на официальном портале правовой информации, ставка на вино из недружественных стран повысится до 25%, но не менее $2 за 1 литр. В настоящее время она составляет 20% от таможенной стоимости. Крепкий алкоголь (спиртовые настойки, виски, ром, джин, ликеры и прочие спиртовые напитки) можно будет ввозить по ставке 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за 1 литр 100-процентного спирта. Сейчас ставка пошлины на эту продукции составляет 1,4-1,5 евро за 1 литр безводного спирта.

Ставка пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран повысится до 20% от таможенной стоимости с 5%, но не менее 0,3 евро за 1 кг.

Новые пошлины будут действовать по 31 декабря 2024 года.

Постановление вступает в силу в течение семи дней с момента опубликования.

Правительство РФ
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