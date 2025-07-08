В Кремле отказались от комментариев в связи со смертью Старовойта

Путину было доложено об этой трагедии, заявил Песков

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину было доложено о самоубийстве экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, но отказались от комментариев по поводу этой трагической истории.

"В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Разумеется, президенту незамедлительно было доложено", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник.

Тем не менее, представитель Кремля отметил: "Конечно же, информация такого рода, она всегда такая трагическая и печальная".

"Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже. Но идет следствие. Это следствие призвано ответить на все вопросы", - сказал Песков.

"Пока оно (следствие - ИФ) идет, можно рассуждать, но, скорее, это могут делать представители СМИ, политологи и так далее. Но это не с руки делать нам", - отметил он.

Накануне, 7 июля, стало известно, что Старовойт был найден мертвым в личном автомобиле в подмосковном Одинцово. Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко заявила, что следствие разбирается в обстоятельствах смерти экс-министра, основная версия - самоубийство.