Песков отметил, что указ об отстранении Старовойта не содержит фразы "утрата доверия"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уход Романа Старовойта с поста главы Минтранса не сопровождался формулировкой "в связи с утратой доверия", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так Песков ответил на вопрос, ушел ли Старовойт со своего поста по собственному желанию или в связи с утратой доверия.

У Пескова спросили, чем можно объяснить "стремительное назначение" на пост и.о. министра транспорта Андрея Никитина.

"В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества, опыт Андрея Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство, важнейшее ведомство, как сказал президент, выполняло свои задачи", - сказал Песков.

Журналисты спросили, известны ли Пескову причины отставки Старовойта, а также мог ли глава государства принять это решение из-за недавнего коллапса в столичных аэропортах.

"Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Еще раз повторяю, формулировка указа не содержит фразы "утрата доверия". В письменном указе такой формулировки нет. Добавить в данном случае мне нечего, это решение главы государства", - сказал Песков.