Регионам разрешат участвовать в финансировании мероприятий по лесоустройству

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минприроды готовит законопроект, который разрешит финансировать лесоустройство за счет бюджетов регионов, заявил на совещании в Омске вице-премьер Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Вице-премьер сообщил, что Минприроды России разрабатывает законопроект, дающий право финансировать лесоустройство за счет региональных бюджетов, а также предусматривающий передачу в аренду участков, по которым материалы лесоустройства не обновлялись более 10 лет. Бизнес, в свою очередь, обязуется актуализировать эти материалы в течение двух лет", - говорится в сообщении.

Рослесхоз прорабатывает возможность реализации пилотного проекта по лесоустройству в двух сибирских регионах - лидерах округа по заготовке древесины: Иркутской области и Красноярском крае.

По мнению вице-премьера, совокупность этих мер позволит ускорить обновление информации о лесных запасах страны и повысить эффективность управления лесными ресурсами.

"В Сибири заготавливается треть общероссийских объемов древесины. Такой результат обеспечивают почти 1,5 тыс. местных предприятий. Помимо этого, для создания и модернизации перерабатывающих мощностей в округе реализуется порядка 30 приоритетных лесопромышленных проектов. Общий объем инвестиций превышает 440 млрд рублей", - отметил Патрушев.

Он добавил, что Сибирь имеет значительные ресурсы для наращивания объемов производства и организации полной цепочки выпуска продукции, в том числе с глубокой степенью переработки, но на сегодня актуальными данными лесоустройства охвачено всего 35% интенсивной зоны сибирских лесов.

По итогам совещания Минприроды и Рослесхозу поручено совместно с правительствами Красноярского края и Иркутской области определить лесничества, в которых будут реализовывать пилотные проекты по лесоустройству, а также сроки их реализации. Предполагается, что нововведение позволит совместными усилиями охватить лесоустройством и вовлечь в оборот больше участков.