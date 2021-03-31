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Правительство в апреле внесет в Госдуму законопроект по лесоустройству

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство планирует в апреле внести в Государственную думу законопроект по лесоустройству, который позволит обладать достоверной информацией о лесах и эффективно их использовать, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

По ее словам, предлагается перевести на федеральный уровень функции по осуществлению лесоустройства, а также повысить интенсивность лесоустроительных работ, установить ответственность исполнителей за их качество.

Кроме того, сообщила вице-премьер, лесные участки, лесоустроительные данные о которых утратили актуальность, будет запрещено выставлять на аукцион и передавать в аренду для заготовки древесины.

По словам вице-премьера, уже внесен в Госдуму проект федерального закона, который позволит существенно повысить эффективность лесовосстановления.

"Я напомню, что ежегодно выбытие леса превышает его восстановление в среднем на 450 тыс. га. Во-первых, законопроектом предусматривается возрождение лесных питомников во всех регионах страны. Во-вторых, поправки позволят усилить роль региональных лесохозяйственных учреждений в части лесовосстановления. Это позволит бизнесу, который не обладает такими профильными компетенциями или ресурсами, но обязан проводить компенсационное лесовосстановление, заказывать работы "под ключ" у профессионалов - региональных лесничеств. Это позволит к 2024 году существенно повысить качество лесовосстановления и добиться 100% восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений", - пояснила Абрамченко.

"Параллельно мы дорабатывали информационную систему ЛесЕГАИС. Сейчас с лесопромышленниками тестируем функциональные возможности, обеспечивающие прослеживаемость движения древесины. С 1 июля переходим к эксплуатации в боевом формате. Также готовим поправки для разграничения федерального государственного лесного надзора и лесной охраны. Законопроект позволит возродить институт "лесной охраны" и обеспечить патрулирование лесов на постоянной основе. Поправки будут внесены правительством в Госдуму в апреле", - сказала Абрамченко.

правительство Госдума Виктория Абрамченко

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