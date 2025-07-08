Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ко второму чтению в Госдуме поправки к законопроекту №387575-8 "О внесении изменений в статью 25.1 Федерального закона "Об охране озера Байкал" и статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе", сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Поправки широко обсуждались с депутатами, научным сообществом и общественными организациями с 2022 года. Сейчас выработана единая консолидированная позиция, отметили в ведомстве.

В Минприроды подчеркивают, что, несмотря на предлагаемые изменения, закон о Байкале не теряет своей строгости. "Озеро по-прежнему имеет самый высокий правовой защитный статус. Изменения необходимо внести исключительно для жителей, проживающих в центральной экологической зоне: это 159 населенных пунктов, где живет почти 140 тысяч человек. Изменения в закон нужны в первую очередь именно для них: чтобы появилась возможность реконструировать дамбы, очистные сооружения, объекты электро-, тепло- и водоснабжения", - отмечают в ведомстве.

Минприроды поясняет, что относительно возможности проводить сплошные лесные рубки в центральной экологической зоне Байкала - это будет возможно делать только для в рамках определенного перечня участков, где зафиксированы погибшие насаждения (от болезней, вредителей или в следствии лесных пожаров). Список участков будет согласовываться с Российской академией наук.

"В принципе любой вопрос об осуществлении лесовосстановления (и его способах) в центральной экологической зоне Байкала будет решаться на основании специальных исследований, проводимых Российской академией наук", - сообщили в Минприроды.

Глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин в телеграмм-канале отметил, что как только новые поправки в закон о Байкале поступят в Госдуму, по ним будут организованы слушания с участием экспертов и общественности.

Предполагается заслушать позиции официальных ведомств: Минприроды России (инициатор поправок), Рослесхоза, правительств Иркутской области и Республики Бурятия, депутатов Госдумы и сенаторов. От научного сообщества выступят представители Российской академии наук, эксперты и участники общественных организаций.

Байкал с 1996 года включен в список природного наследия ЮНЕСКО по заявлению России. Это озеро - единственный природный объект Российской Федерации, который имеет свое собственное законодательство. С 1999 года действует закон "Об охране озера Байкал", его основная задача - организовать на берегах озера такую жизнь человека, которая не отразилась бы на экологии озера (на Байкале водится около одной тысячи эндемичных видов природного мира, больше нигде не встречающихся).

Предлагаемые с 2022 года изменения закона о Байкале вызвали широкий резонанс, особенно остро обсуждался термин "сплошные рубки". В результате долгое время законопроект о Байкале находился на столе.