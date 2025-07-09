Роспотребнадзор следит за ситуацией с сибирской язвой в Казахстане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор следит за ситуацией в Казахстане, где в двух селах был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы; Акмолинская область, где выявлено заболевание, не граничит с РФ, поэтому угроза эпидемического распространения исключается, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Казахстана был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы после того, как заболели 10 голов крупного рогатого скота. Также было зарегистрировано семь случаев заражения сибирской язвой среди населения.

"Заражение произошло в результате контакта с сельскохозяйственными животными во время их забоя и выпаса. По сообщениям санитарно-эпидемиологической службы Казахстана, больной скот и потенциально зараженные мясные продукты изъяты и уничтожены, проведены необходимые противоэпидемические мероприятия", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что специалисты федеральной службы в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием системы "Периметр".

В Роспотребнадзоре напомнили, что сибирская язва у людей носит профессиональный или профессионально-бытовой характер. Для исключения заражения недопустимо приобретать мясо у частных лиц на стихийных рынках. При первых симптомах болезни необходимо немедленно обратиться к врачу. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или продукцией животноводства, подлежат экстренной профилактике и активному медицинскому наблюдению.

"Сибирская язва не передается от человека к человеку. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.