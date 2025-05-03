Роспотребнадзор следит за ситуацией с сибирской язвой в Таиланде

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор мониторирует ситуацию с выявленными случаями заболевания сибирской язвы в Таиланде.

Заболевание не передается от человека к человеку, угроза распространения исключена, сообщили журналистам в ведомстве.

"По имеющейся информации, в провинции Мухдахан, Таиланд, зарегистрировано два случая сибирской язвы", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным службы, заражение произошло во время забоя больного крупного рогатого скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. Один человек скончался в результате развития септической формы болезни.

Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием системы "Периметр".

Сибирская язва - опасная инфекционная болезнь. Источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени, верблюды и др.), а также зараженное сырье и продукция животного происхождения.

"Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена", - подчеркнули в сообщении.