В Воронежской области возбуждены три дела по фактам заражения сибирской язвой

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Воронежской области, где выявили уже десять случаев заражения сибирской язвой в Панинском и Богучарском районах, по этим фактам возбуждены три уголовных дела, сообщили в региональном управлении СК.

Два дела расследуются по статье о нарушении ветеринарных правил, повлекших по неосторожности тяжкие последствия (ч. 1 ст. 249 УК), третье - по статье о производстве в целях сбыта и в сбыте группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК).

По делам проходят скупщики зараженного мяса в Панинском районе, среди которых гражданин Азербайджана, продавший это мясо на рынке в Воронеже, владелица подсобного хозяйства в Панинском районе и индивидуальный предприниматель - глава фермерского хозяйства в Богучарском районе. Всем им предъявлено обвинение и избраны меры пресечения, отметили в СК.

Ветврач, допустившая зараженное мясо на рынок без проверок, на допросе при знала вину, обвинения ей предъявят в ближайшее время.

Источник распространения сибирской язвы в регионе ищут следователи, сотрудники региональных управление ФСБ, МВД, ветеринарии, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Богучарского районов Воронежской области.

Прокуратура Воронежской области сообщила, что в регионе проводятся проверки, в том числе всех учреждений области по борьбе с болезнями животных и ряда торговых объектов. По результатам проверок уже возбуждено 4 административных дела по ч.1 ст.10.6 КоАП (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) в отношении руководителей учреждений по борьбе с болезнями животных.

Первый очаг сибирской язвы на территории Воронежской области обнаружили в Панинском районе в личном подсобном хозяйстве в селе Красные холмы. Спустя несколько дней в холодильных камерах рынка "1000 мелочей" в Воронеже был обнаружен второй очаг сибирской язвы. В сентябре на территории молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района был зарегистрирован третий очаг сибирской язвы - в здании молочной фермы и на территории, расположенной в 650 метрах от нее.

Также в Воронежской области зарегистрировано 10 случаев заражения сибирской язвой человека, из них 9 - в Богучарском районе, один - в Панинском.

В регионе началась вакцинация от сибирской язвы.