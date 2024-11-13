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Роспотребнадзор исключил распространение сибирской язвы из-за ситуации в Монголии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация по сибирской язве на приграничных с Монголией территориях РФ стабильная, угроза эпидемического распространения заболевания исключена, заявили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки. На приграничной территории с Монголией ситуация по сибирской язве стабильная. Угроза эпидемического распространения исключена. Заболевание не передается от человека к человеку", - сообщили журналистам в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, житель граничащего с Россией монгольского региона Увс на северо-западе страны заразился сибирской язвой во время выпаса скота. Диагноз подтвержден лабораторно, заболевший госпитализирован и продолжает лечение. В ведомстве взяли на контроль данное сообщение.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.

Сибирская язва – опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis способен образовывать споры, которые устойчивы в окружающей среде и могут сохраняться в почве в течение многих лет. Источником сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, а также термически не обработанная пищевая продукция от них.

Роспотребнадзор Монголия
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