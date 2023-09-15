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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Количество заразившихся сибирской язвой в Воронежской области выросло до 10

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новый случай заражения сибирской язвой зарегистрирован в Воронежской области, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

По словам собеседника агентства, диагноз лабораторно подтвержден у подростка. Таким образом, общее количество заразившихся выросло до 10 человек.

"Сибирская язва лабораторно подтверждена у подростка из Богучарского района. В настоящее время он находится на лечении в Областной детской клинической больнице №2. В Больнице скорой медпомощи №8 продолжают лечение еще восемь человек из Богучарского района. Также там проходит лечение мужчина из Панинского района", - уточнил он.

Ранее сообщалось о девяти подтвержденных случаях заболевания сибирской язвой среди жителей Воронежской области.

Всего на территории региона было зарегистрировано три очага сибирской язвы.

Первый очаг сибирской язвы был выявлен в августе текущего года на территории Панинского муниципального района - в личном подобном хозяйство в селе Красные холмы.

Спустя несколько дней в холодильных камерах рынка "1000 мелочей" в Воронеже был обнаружен второй очаг сибирской язвы.

Третий очаг зарегистрировали в сентябре на территории молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района. Очагом заболевания признаны здание молочной фермы на ул. Клубная, а также территория, расположенная в 650 метрах от нее. На территориях введен карантин.

Власти Воронежской области объявили о проведении прививочной кампании в целях снижения рисков распространения сибирской язвы среди животных на территории региона.

Воронежская область
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