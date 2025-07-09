Россия с 11 июля запретит ввоз молочной продукции двух азербайджанских производителей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 11 июля вводит запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции двух азербайджанских производителей: ООО "ALLBUY" и OOO "MILK PRODUCTS", сообщило ведомство.

Решение связано с отказом от проведения российской инспекции и отсутствием их заинтересованности в дальнейших поставках своей продукции в Россию.

"Проведение мероприятий в отношении этих компаний предполагалось с целью контроля соблюдения законодательства ЕАЭС и проверки представленных ранее гарантий их соответствия требованиям и нормам ЕАЭС и России, а также с учетом недостатков, выявленных специалистами Россельхознадзора в ходе инспекций в 2024 году", - говорится в сообщении.