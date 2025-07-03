Минкультуры опровергло информацию об ограничении участия граждан Азербайджана в культурных мероприятиях в РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Минкультуры России назвали недостоверной информацию о том, что министр культуры Ольга Любимова утвердила рекомендации об ограничении участия граждан Азербайджана в культурных мероприятиях в РФ.

"Распространяемая информация о том, что министр культуры РФ Ольга Любимова подписала распоряжение "Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации", носит полностью недостоверный характер", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там подчеркнули, что представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы.