Песков заявил, что Москва и Баку должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками, а все возникающие проблемы необходимо решать конструктивным образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему являемся сторонниками и считаем, что логика говорит только об одном: что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, "все проблемы, которые возникают, безусловно, должны урегулироваться конструктивным образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений".

Песков также заявил, что посольство в Баку и МИД РФ "находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой".

Он напомнил и о контактах глав Следственного комитета и Генпрокуратуры РФ Александра Бастрыкина и Игоря Краснова с генеральным прокурором Азербайджана.