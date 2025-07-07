Поиск

Песков заявил, что Москва и Баку должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками, а все возникающие проблемы необходимо решать конструктивным образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему являемся сторонниками и считаем, что логика говорит только об одном: что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, "все проблемы, которые возникают, безусловно, должны урегулироваться конструктивным образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений".

Песков также заявил, что посольство в Баку и МИД РФ "находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой".

Он напомнил и о контактах глав Следственного комитета и Генпрокуратуры РФ Александра Бастрыкина и Игоря Краснова с генеральным прокурором Азербайджана.

Дмитрий Песков Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В саратовском Ершове произошло обрушение в пятиэтажке из-за взрыва газа

Песков отказался комментировать действия Генпрокуратуры в отношении ЮГК

Более 20 рейсов задержано или отменено в калининградском "Храброво"

Машины с системами РЭБ будут дежурить у мест массовых мероприятий в Ленобласти

Никитин назначен и.о. главы Минтранса РФ после отставки Старовойта

Никитин назначен и.о. главы Минтранса РФ после отставки Старовойта

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Рынок бензинов подает тревожные сигналы. Обзор

Задержаны четверо россиян, совершавшие диверсии по заданию мошенников

Военная операция на Украине

Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6687 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });