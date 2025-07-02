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Послу РФ в Баку был выражен протест в связи с действиями российской стороны

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов в среду был вызван в МИД Азербайджана.

Ему был выражен протест в связи с "недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами", сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Замминистра иностранных дел Араз Азимов выразил послу глубокую обеспокоенность в связи с гибелью двух азербайджанцев и тяжелыми телесными повреждениями ряда других лиц в результате действий российских правоохранительных органов в Екатеринбурге 27 июня. В Баку сочли необоснованными обвинения Москвы в адрес Азербайджана о вмешательстве во внутренние дела России.

Кроме этого, согласно сообщению, МИД Азербайджана считает необоснованными претензии российской стороны в связи с мероприятиями, проведенными в офисе "Спутник-Азербайджан". "Эти меры были осуществлены в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и в настоящее время следственные мероприятия продолжаются", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что Азербайджан призывает российскую сторону "принять соответствующие меры с целью устранения напряженности и негативной атмосферы в двусторонних отношениях".

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что правоохранительные органы 27 июня задержали ряд подозреваемых, причастных к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 году. По предварительным данным, один из фигурантов умер в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.

Эти события вызвали негативную реакцию Баку. 28 июня в МИД Азербайджан вызывался временный поверенный в делах РФ в Баку.

Азербайджан Баку Екатеринбург МИД
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