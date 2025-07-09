Суд в Москве заочно арестовал основательницу Meduza Галину Тимченко

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следователя заочно арестовал на два месяца журналистку Галину Тимченко (включена в реестр иноагентов в РФ) по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщили в среду в пресс-службе суда.

Тимченко обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Срок ареста журналистки будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента ее задержания в России.

Ранее в столичном главке Следственного комитета РФ (СКР) сообщали о подготовке к объявлению Тимченко в розыск из-за возбуждения против нее уголовного дела. Позднее карточка Тимченко появилась в базе розыска МВД.

По данным следствия, "в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в сети Интернет видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России".

30 августа 2024 года издатель проекта Meduza (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тимченко была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

Как отметили в министерстве, журналистка участвовала "в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике".

23 апреля 2021 года Минюст РФ внес в реестр СМИ - иностранных агентов Medusa Project ("Медуза"). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвийской Республике (SIA Medusa Project).

В январе 2023 года Генпрокуратура РФ признала деятельность проекта нежелательной в России. В настоящее время информационные ресурсы Meduza на территории РФ блокируются.