Новак заявил молдавским политикам о готовности к сотрудничеству в энергетике

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия готова рассмотреть варианты сотрудничества с Молдавией во всех сферах, в том числе в экономике и энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

"Мы готовы рассматривать все варианты сотрудничества во всех сферах и в улучшении экономической связи между нашими странами, в том числе в энергетике", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что за последние годы из-за политики нынешних молдавских властей экономические отношения между Россией и Молдавией существенно деградировали. После подписания Кишиневом соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, товарооборот между странами резко снизился: "В 2015 году (товарооборот) снизился на 32%, а доля России в общем экспорте за 15 лет сократилась с 70% до 3%".

Вице-премьер сказал, что важной составляющей сотрудничества Москвы и Кишинева всегда являлась энергетическая сфера. "Россия поставляла газ Молдове по достаточно низким ценам по сравнению с теми, по которым Россия поставляла в Европу. Непонятно, почему они не устраивают молдавские власти", - заявил Новак.

Он подчеркнул, что Россия готова вернуться к дружественному взаимодействию в энергетической сфере, если с молдавской стороны будет такое желание.

Россия, отметил Новак, "настроена на сохранение и развитие многовековых связей с республикой Молдовой, продолжение диалога со всеми конструктивно настроенными политическими силами республики, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета, сохранения ее нейтрального статуса и укрепления дружественных отношений с нашей страной".

Он заявил, что Москву и Кишинев связывают давние исторические связи, вопросы традиционного добрососедства и сотрудничества. "Историческая традиция межгосударственных связей между Россией и Молдовой сложилась не случайно - связи стран всегда укреплялись во всей общности интересов", - сказал вице-премьер.

Новак добавил, что Россия всегда рада видеть представителей Молдавии на различных площадках. "Ценим и стимулируем развитие межрегиональных связей между нашими странами, контакты по линии политических партий, общественных объединений и межведомственного взаимодействия", - сказал он.

Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

Додон на встрече обвинил нынешние молдавские власти в том, что они "отказались от прямых контрактов с российскими партерами". "Более того, они пошли на то, что создали практически неприемлемые условия работы "Молдовагаз". Мы уверены, что нужно возвращаться к прямому диалогу... Мы должны вернуться к нашей повестке, к прямым поставкам", - заявил он.

В повестке встречи также есть вопросы по электроэнергетике, которые, как он надеется, страны в ближайшее время смогут обсудить на уровне государственных институтов власти.