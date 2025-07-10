Домашний арест башкану Гагаузии Гуцул продлен до 13 августа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Суд в Кишиневе продлил домашний арест башкану Гагаузии Евгении Гуцул, обвиняемой в политической коррупции, на 30 суток, до 13 августа.

"Решение принято по ходатайству прокуратуры с учётом хода следственных действий, домашний арест продлевается на 30 суток", - сообщил суд.

Гуцул была задержана 25 марта при регистрации на рейс в Стамбул. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишиневе в 2022 году. Политик отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным".

Рассмотрение дела о незаконном финансировании политической партии (речь идет о партии "Шор", объявленной неконституционной в июне 2023 года), завершено на прошлой неделе. Прокуроры запросили для нее девять лет лишения свободы, с запретом еще пять лет занимать государственные должности.

Приговор будет оглашен 5 августа.