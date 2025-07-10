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Молдавия закупила почти половину необходимого для отопительного сезона газа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госкомпания Energocom закупила почти половину необходимого для правобережной Молдавии на отопительный сезон 2025/2026 годов природного газа - 352,5 млн кубометров, сообщила компания.

"Газ закупается и по фиксированной, и по индексированной цене, в зависимости от цен на европейских биржах - TTF в Нидерландах и BRM в Румынии. Впервые все закупки проходят в соответствии со стратегией, утвержденной советом директоров Energocom, которая предусматривает выгодные цены и бесперебойные поставки на правый берег", - говорится в сообщении.

Между тем, компания отметила, что информация о стоимости поставок газа и поставщиках является конфиденциальной в соответствии с международной практикой в энергетическом секторе и условиями договоров. "Эти данные могут быть обнародованы только после завершения поставок", - заявили в Energocom.

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Ранее сообщалось, что по индикативной оценке Минэнерго Молдавии, потребности правобережья в газе на отопительный сезон c октября этого года по апрель 2026 года составляют около 840 млн кубометров. План властей на отопительный сезон также предусматривает, что до 1 ноября этого года Energocom должна пополнить гарантийные запасы природного газа в размере 15% от среднегодового потребления (порядка 150 млн кубометров).

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке.

С 1 августа Energocom будет выполнять функции основного поставщика газа в Молдавию вместо дочерней компании "Газпрома" - "Молдовагаза".

По данным "Молдовагаза", в Молдавии объем потребления природного газа в 2024 году составил 790 млн кубометров против 657,2 млн кубометров в 2023 году. В отопительный сезон потребляется 130-140 млн кубометров газа в месяц.

Минэнерго Молдавии в мае сообщало, что Energocom начал заключение долгосрочных контрактов на поставку газа в правобережную Молдавию на 2025-2026 газовый год. Ранее госкомпания заявляла, что у нее имеются рамочные договоры купли-продажи природного газа (EFET), заключенные с Trafigura Trading (Europe) Sarl, Trafigura Nat Gas Limited, SNGN Romgaz SA, PGNiG Supply&Trading GmbH, OMV Petrom SA, Engie SA и другими компаниями.

Energocom Газпром Молдовагаз Молдавия
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