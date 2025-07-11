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Минюст включил в перечень иноагентов пять человек и одну организацию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами пять человек и одну организацию.

В реестр внесены общественные деятели и блогеры Павел Елизаров и Дарья Литвишко, активист Раиса Зубарева, журналист Валерий Поташов, блогер Николай Росов и общественное движение "Наш выход".

По данным Минюста, Дарья Литвишко распространяла фейки о политике и решениях российских властей и фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии, участвовала в создании и распространении контента иноагентов, участвовала а распространении контента нежелательных организациях и "взаимодействует с иностранными агентами".

Павлу Елизарову вменяют участие в создании и распространении контента иноагентов, участие в распространении контента нежелательных организаций, распространение фейков о российских властях, выступления против СВО, а также взаимодействие с нежелательными в России организациями.

"Р.Д. Зубарева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, призывала к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине", - сказано в пресс-релизе.

Поташов участвовал в распространении контента иноагентов, а также участвовал с создании контента нежелательной организации, сообщает Минюст. Также ему вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей и выступления против СВО.

Росов стал иноагентом, так как, по данным Минюста, распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении контента иноагентов.

"Общественное движение "Наш выход" распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступало против специальной военной операции на Украине. Принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовало в создании и распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Одним из основателей движения является лицо, включенное в реестр иностранных агентов. Кроме того, руководитель движения участвует в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами", - сообщил Минюст.

Минюст Раиса Зубарева Валерий Поташов Павел Елизаров Дарья Литвишко Николай Росов
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