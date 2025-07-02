Более 250 га леса потушили в Забайкалье за сутки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В лесах Забайкальского края за сутки потушили 16 очагов возгорания, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"За минувшие сутки лесопожарные формирования ликвидировали 16 очагов возгорания общей площадью 250 тыс. гектаров в Тунгиро-Олекминском, Акшинском, Сретенском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще восемь пожаров локализовано на площади 7 тыс. гектаров в Кыринском, Нерчинском, Тунгиро-Олекминском, Улетовском округах.

Кроме того, продолжается работа по тушению оставшихся девяти очагов горения, охватывающих территорию примерно 1,4 тыс. гектаров в Александрово-Заводском, Борзинском, Тунгиро-Олекминском, Улетовском и Хилокском округах.

Всего на тушении работают 341 лесных пожарных с применением 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в лесах Забайкальского края с 7 апреля действует режим ЧС регионального уровня, с 23 апреля - ЧС федерального уровня.