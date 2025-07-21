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Отменен введенный из-за пожаров режим ЧС в лесах Бурятии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Обстановка с лесными пожарами в Бурятии стабилизировалась, режим ЧС снят, сообщил глава республики Алексей Цыденов в понедельник.

"С 13 мая в Бурятии действовал режим ЧС из-за лесных пожаров. Сегодня его отменяем - ситуация стабилизирована", - написал он в своем телеграм-канале.

С начала действия ЧС в республике было потушено 557 лесных пожаров. Из них 238 произошли по вине человека - из-за неосторожного обращения с огнем, отметил Цыденов.

К борьбе с огнем в лесах привлекались авиалесоохрана, лесничие, пожарные, в том числе из других регионов.

В то же время особый противопожарный режим в республике сохраняется.

Ранее сообщалось, что 13 мая на территории лесного фонда Бурятии был введен режим ЧС регионального характера. Осложнению обстановки способствовали высокая ветровая нагрузка, жаркая и сухая погода.

Алексей Цыденов Бурятия
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