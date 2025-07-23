Суд привлек ВСК к делу о взыскании с владельца танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд руб.

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края привлек страховую компанию "ВСК" к делу о взыскании с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд рублей экологического ущерба Черному морю в результате крушения судна в декабре прошлого года и последующего разлива нефтепродуктов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ответчиками в деле выступают ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна).

В ходе судебного заседания судья озвучил поступившие ходатайства представителей ответчиков о привлечении в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, страховой компании "ВСК", а также Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью, АО "Роснефтефлот", ФГБУ АМП "Администрация морских портов Азовского моря" и исполняющего обязанности главы морского порта "Кавказ".

Судья сообщил, что ответчики в суд не явились. Заседание проходит при участии представителей истца и Ространснадзора, а также большого количества СМИ.

Представитель Росприроднадзора выступал против ходатайств, отмечая, что ответчики не пояснили, каким образом участие этих лиц затрагивает права и обязанности сторон и может повлиять на исход дела. По его мнению, это направлено лишь на затягивание судебного процесса.

"Мы не знаем, какие именно действия совершались со страховыми компаниями. Поэтому не видим оснований для привлечения. А само ходатайство направлено на затягивание процесса", - отметил он.

Суд в итоге удовлетворил одно ходатайство и привлек "ВСК" к делу. В остальном было отказано. Заседание продолжается.

Как сообщалось, в ходе предварительного судебного заседания 24 июня представитель Росприроднадзора заявил, что в результате крушения 15 декабря 2024 года танкер раскололся на две части и затонул в акватории Керченского пролива. На борту судна находилось более 4 тыс. тонн нефтепродуктов, часть которых попала в акваторию пролива, а часть - вместе с танкером погрузилась на дно акватории.

Вместе с тем, танкер "Волгонефть-212" является судном смешанного типа "река-море", у которого имеется ограниченный сезон плавания - до 30 ноября. Судно находилось в морской акватории за пределами указанного срока, и каких-либо правовых оснований для его нахождения в акватории Керченского пролива не было, излагал позицию представитель истца.

По данному факту транспортной прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд установил, что требования технических регламентов были нарушены, судно не имело право находиться в акватории, действующих судовых документов не было и в связи с вышеизложенным общество было привлечено к административной ответственности.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212") солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239") - 35,48 млрд рублей.

В настоящее время в Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей и иск ФГБУ "Морспасслужба" к компаниям на 485,1 млн рублей.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.