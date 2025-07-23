Росприроднадзор обвинил владельца и фрахтователя "Волгонефти-212" в бездействии

Собственник добровольно не возместил ущерб и не спешит оформлять разрешение на подъем и ликвидацию обломков танкера

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Компания-владелец затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" - ООО "Каматрансойл" и фрахтователь судна - ООО "Кама Шиппинг" не предпринимали никаких действий ради ликвидации последствий крушения судна, заявил представитель Росприроднадзора в Арбитражном суде Краснодарского края.

"Судно после крушения погрузилось на дно и раскололось на две части. На момент крушения у судна отсутствовали классификационные свидетельства, был нарушен период плавания. Нарушены требования по классификации персонала. Нами был рассчитан ущерб, который составил более 49 млрд рублей. В добровольном порядке он не был возмещен ни владельцем, ни фрахтователем судна", - сказал он.

По его словам, возражения на представленные ведомством доводы ответчики не предъявляют.

"Мы предъявляем требования о солидарной ответственности. Вред состоит из двух составляющих. Первое - вред, причиненный разливом нефти, и второе - вред, причиненный (экологии - ИФ) в результате крушения остатков судна. Так вот, именно собственник должен поднять остатки судна в соответствии с установленным порядком - Кодексом торгового мореплавания, обратиться в соответствующие органы. В данном конкретном случае ничего этого собственник не сделал", - рассказал представитель истца.

По его словам, для того, чтобы поднять судно необходимо изначально разработать разрешительную документацию, получить разрешение на ликвидационные работы, но и этого сделано не было.

"Своими бездействиями собственник способствовал продолжению причинения вреда окружающей среде. Мы направили уведомление о добровольном возмещении вреда, но никаких ответов от сторон не было. Не было и споров по расчетам причиненного вреда. Поэтому мы полагаем, что к собственнику и фрахтователю может быть применено солидарная ответственность", - добавил представитель Росприроднадзора.

Судебное заседание проходит без участия ответчиков.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тысячи тонн мазута. Представитель Росприроднадзора заявил 23 июля в суде, что мазут продолжает вытекать из танкера "Волгонефть-212".

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212") солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239") - 35,48 млрд рублей.

В Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей и иск ФГБУ "Морспасслужба" к компаниям на 485,1 млн рублей.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.