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Ущерб водным биоресурсам в результате ЧП в Керченском проливе оценили в 2,5 млрд руб.

Ущерб водным биоресурсам в результате ЧП в Керченском проливе оценили в 2,5 млрд руб.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров в Керченском проливе, составил 2,5 млрд рублей, сообщает Росрыболовство со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

"Мы провели три морских исследования по состоянию запасов, в том числе по нанесению вреда морской среде и водным биологическим ресурсам. Согласно методике, сделан расчет оценки ущерба, который составил 2,5 млрд рублей. Соответственно, далее будем предъявлять его нарушителям - владельцам нефтяных танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" - заявил Шестаков на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе.

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По его словам, при расчетах были учтены такие параметры, как вред от потери прироста водных биоресурсов в случае гибели кормовых планктонных и бентосных организмов, вред от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, а также затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов.

Ученые подведомственного Росрыболовству Всероссийского НИИ рыболовства и океанографии (ВНИРО) начали экспедиционные работы в районе загрязнения сразу после получения информации об аварии. Исследования позволили получить большой массив образцов, показателей, первичных научных данных. В результате их анализа стала возможной объективная оценка нанесенного водным биологическим ресурсам Черного моря и среде их обитания вреда.

С декабря 2024 года был организован мониторинг промысловых уловов рыбы в исследуемом районе. Произведен отбор проб продукции товарной аквакультуры (мидии, устрицы) в четырех хозяйствах марикультуры Краснодарского края и Крыма для оценки ее безопасности. Исследования показали, что рыба и морепродукты безопасны для употребления в пищу.

"На данный момент рыбаки активно ведут промысел в Азово-Черноморском бассейне. Добыча водных биоресурсов идет с опережением показателей аналогичного периода прошлого года более чем на 38%", - говорится в сообщении.

"Каждая партия выловленной рыбы, доставленная в порт, исследуется специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Превышений показателей вредных веществ в исследованных образцах рыбы не выявлено. Следов мазута в районах промысла и на используемых на промысле орудиях лова не обнаружено", - констатировал Шестаков.

Как сообщалось, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Хроника 15 декабря 2024 года – 06 июня 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Росрыболовство Илья Шестаков Керченский пролив
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