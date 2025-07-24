Крушение Ан-24 в Приамурье могло произойти из-за ошибки экипажа или отказа техники

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Неверные действия экипажа и отказ техники могли спровоцировать крушение пассажирского самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В районе крушения были сложные метеоусловия: низкая облачность, полоса была влажной с минимальным коэффициентом сцепления. Самолет не смог сесть с первого раза, ушел на второй круг. При заходе на второй круг экипаж мог допустить ошибку или техника могла отказать. Все эти версии рассматриваются", - сказали в экстренных службах.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту "Хабаровск - Благовещенск - Тында". На борту самолета находились около 50 человек. Около 13:00 по местному времени Ан-24 перестал выходить на связь и пропал с радаров в Амурской области.

Обломки самолета были обнаружены в 15 км от Тынды, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. Спасатели при обследовании с воздуха места крушения Ан-24 в Амурской области не обнаружили выживших, сообщил Амурский областной центр гражданской защиты и противопожарной безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц)".

Спасатели следуют к месту происшествия.