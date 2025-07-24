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Спасатели не смогли обнаружить с воздуха выживших при крушении Ан-24 в Приамурье

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Спасатели при обследовании с воздуха места крушения Ан-24 в Амурской области не обнаружили выживших, сообщил Амурский областной центр гражданской защиты и противопожарной безопасности.

"По информации директора аэропорта города Тында, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета, при облёте Ми-8, с воздуха живые не обнаружены", - говорится в сообщении.

Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ следуют к месту происшествия. На данный момент выдвинулись силы и средства в количестве 25 человек, пяти единиц техники, в готовности - четыре воздушных судна с экипажами.

Пропавший пассажирский самолет Ан-24 обнаружен в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта на склоне горы экипажем вертолета Ми-8 Росавиации, говорится в сообщении.

Как сообщалось, Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Хабаровска по расписанию в четверг в 07:36 по местному времени (00:36 по Москве), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе хабаровского аэропорта. Самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, а затем пропал с экранов и не вышел на связь в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что, по предварительным данным, на борту находились 43 пассажира (из них 5 детей) и шесть членов экипажа. По данным экстренных служб, на борту могли находиться 46 человек, в том числе 40 пассажиров.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) сообщало о возбуждении уголовного дела.

"Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц)", - говорилось в сообщении.

Тындинской транспортной прокуратурой совместно с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ан-24 Тында Амурская область
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