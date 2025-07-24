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МЧС сообщило об обнаружении горящего фюзеляжа Ан-24 в Амурской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили место крушения пропавшего Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в четверг.

"В ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Росавиации обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают следовать к месту крушения пассажирского самолета. На базе регионального главка МЧС заработал телефон "горячей линии" по номеру: 8 (4162) 53-99-99.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что обломки пропавшего в Амурской области Ан-24, на борту которого находятся около 50 человек, обнаружены в 15 км от Тынды.

Около 13:00 по местному времени пассажирский самолет Ан-24 перестал выходить на связь и пропал с радаров в Амурской области. Ан-24 авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту "Хабаровск - Благовещенск - Тында".

Тындинской транспортной прокуратурой совместно с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщало о возбуждении уголовного дела.

"Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц)", - говорилось в сообщении.

МЧС РФ
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