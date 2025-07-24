Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Приамурье

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье.

Комиссию возглавит министр транспорта Андрей Никитин, сообщает телеграм-канал правительства.

В состав комиссии вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.

Согласно сообщению правительства, в ближайшее время по поручению Мишустина Никитин и Ядров вылетят к месту катастрофы.

Пропавший в Амурской области Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, разбился в 15 км от Тынды в четверг.

Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Хабаровска по расписанию 24 июля в 07:36 по местному времени (00:36 по Москве).

По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, предварительно, на борту находились 43 пассажира (из них 5 детей) и шесть членов экипажа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).

Поисковая группа отправилась к месту крушения самолета Ан-24 пешком из-за сложности рельефа местности, непригодной для посадки вертолета, сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.