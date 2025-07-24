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Спасателям осталось преодолеть около 3 км до места крушения Ан-24 в Приамурье

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Наземная группировка спасателей добирается до места крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области по труднопроходимой гористой местности, им осталось около 3 км, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Спасатели добираются на технике высокой проходимости по труднопроходимой гористой местности. В настоящее время группировка преодолевает наиболее сложный участок. До места крушения осталось около 3 километров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спасатели для расчистки дорог используют тяжелую инженерную технику.

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"Дополнительно на вертолете Ми-8 МЧС России вылетели спасатели из Хабаровска. Также из Благовещенска убыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в составе 40 человек, в том числе психологи. Всего привлечено 149 человек и 21 единица техники", - добавили в ведомстве.

В свою очередь в Генпрокуратуре РФ журналистам сообщили, что на место происшествия в целях координации деятельности следственно-оперативных органов и проведения аварийно-спасательной операции выехали Тындинский транспортный прокурор и его заместитель.

"Дальневосточной транспортной прокуратурой совместно с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, обеспечено взаимодействие с Межгосударственным авиационным комитетом", - сказали в надзорном ведомстве.

В четверг пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находятся 43 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь и пропал с радаров в Амурской области.

Ан-24 авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында.

Ранее Амурский областной центр гражданской защиты и противопожарной безопасности сообщал, что чпасатели при обследовании с воздуха места крушения Ан-24 в Амурской области не обнаружили выживших.

Тындинской транспортной прокуратурой совместно с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) заявило о возбуждении дела по факту ЧП.

"Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц)", - говорилось в сообщении.

На базе регионального главка МЧС заработал телефон горячей линии по номеру: 8 (4162) 53-99-99.

Ан-24 МЧС РФ Амурская область
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