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Прокуратура даст оценку техобслуживанию и подготовке экипажа разбившегося Ан-24

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, защите прав пассажиров и их родственников в АО "Авиакомпания "Ангара" в Иркутске и в аэропорту "Игнатьево" в Благовещенске в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24, сообщает надзорное ведомство в пятницу.

"В ходе надзорных мероприятий, в том числе, будет дана оценка техническому обслуживанию воздушного судна и подготовке экипажа", - говорится в сообщении.

В РоссииКрушение Ан-24 в Приамурье могло произойти из-за ошибки экипажа или отказа техникиЧитать подробнее

Накануне Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту, как уточнили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, находились 48 человек, в том числе четыре члена экипажа, два работника авиакомпании, 37 взрослых пассажиров и пятеро детей.

Обломки пропавшего пассажирского самолета обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта. К месту крушения из-за сложного рельефа местности спасатели добирались пешком.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Комиссия в пятницу вылетела в Тынду.

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб. В Приамурье и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

Ан-24 Амурская область авиакомпания Ангара
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