Решение о судьбе авиакомпании "Ангара" будет принято после проверки

Проверку проведут Росавиация совместно с Ространснадзором

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Росавиация совместно с Ространснадзором инициируют проверку деятельности компании "Ангара", Ан-24 которой разбился накануне в Амурской области, на предмет выполнения федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе, сообщила пресс-служба Минтранса.

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, 24 июля перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту, как уточняли "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, находились 48 человек, в том числе четыре члена экипажа, два работника авиакомпании, 37 взрослых пассажиров и пятеро детей.

Обломки пропавшего самолета обнаружены экипажем вертолета Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта. Выживших там не нашли. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Расследованием катастрофы занимается комиссия МАК с участием специалистов Росавиации.

На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы.

Авиакомпания "Ангара" базируется в Иркутске, выполняет регулярные рейсы в регионах Сибири и Дальнего Востока, специализируется также на чартерных вертолетных перевозках в интересах нефтяников. По данным Росавиации, в ее парке 11 самолетов Ан-24РВ, три Ан-26-100, 14 вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ. Компания входит в холдинг "Истлэнд" экс-губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко.