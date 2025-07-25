Поиск

Решение о судьбе авиакомпании "Ангара" будет принято после проверки

Проверку проведут Росавиация совместно с Ространснадзором

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Росавиация совместно с Ространснадзором инициируют проверку деятельности компании "Ангара", Ан-24 которой разбился накануне в Амурской области, на предмет выполнения федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе, сообщила пресс-служба Минтранса.

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, 24 июля перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту, как уточняли "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, находились 48 человек, в том числе четыре члена экипажа, два работника авиакомпании, 37 взрослых пассажиров и пятеро детей.

Обломки пропавшего самолета обнаружены экипажем вертолета Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта. Выживших там не нашли. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Расследованием катастрофы занимается комиссия МАК с участием специалистов Росавиации.

На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы.

Авиакомпания "Ангара" базируется в Иркутске, выполняет регулярные рейсы в регионах Сибири и Дальнего Востока, специализируется также на чартерных вертолетных перевозках в интересах нефтяников. По данным Росавиации, в ее парке 11 самолетов Ан-24РВ, три Ан-26-100, 14 вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ. Компания входит в холдинг "Истлэнд" экс-губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко.

Ангара МАК Ространснадзор Минтранс Росавиация Сергей Ерощенко Тында
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Саратове в результате взрыва газа в многоэтажке погибли люди

Амурский губернатор назвал основные версии причин катастрофы Ан-24

Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"

Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"

На месте крушения Ан-24 в Приамурье обнаружены его черные ящики

Правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечные масло и шрот

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

Задержаны 20 причастных к работе мошеннических колл-центров в четырех регионах РФ

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 38 рейсов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6811 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });