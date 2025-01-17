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Генпрокуратура просит суд взыскать в доход государства яхт-клуб во Владивостоке

Генпрокуратура действует в интересах Минобороны

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края иск к яхт-клубу "Улисс Марин" в бухте Улисс во Владивостоке, предполагающий взыскание 244 млн рублей и имущества компании.

В картотеке арбитражных дел говорится, что Генпрокуратура подала иск 15 января, предварительное заседание назначено на 20 февраля.

Вместе с иском подано заявление о принятии обеспечительных мер, которое суд уже удовлетворил. Также суд привлек к участию в деле третьих лиц - Росимущество, региональное управление Роскадастра, администрацию Владивостока и другие ведомства, а также ООО "УК "Отель менеджмент".

В картотеке указано, что Генпрокуратура действует в интересах Российской Федерации в целях Министерства обороны (мотивировочная часть заявления не приведена, однако, согласно открытым данным, бухта Улисс - один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота), и требует признать недействительными (ничтожными) сделки от 2 февраля 2021 года по покупке и аренде земельных участков.

Также истец просит применить последствия недействительности этих сделок и взыскать с "Улисс Марин" в пользу государства 243,8 млн рублей. Кроме того, в счет частичного возмещения ущерба на сумму 98,8 млн рублей Генпрокуратура просит взыскать ряд объектов недвижимости - здание яхт-клуба и другие постройки на берегу бухты.

Яхт-клуб "Улисс Марин" занимается хранением судов. Он расположен в акватории, "защищенной от сильных ветров и волнений" для безопасной стоянки водного транспорта всех видов, говорится на сайте компании. В ЕГРЮЛ при этом сообщается, что в 2006 году "Улисс Марин" был зарегистрирован как ООО "НакаоМарин", переименован в конце 2023 года. По 30% долей принадлежит местным предпринимателям Ольге Карповой, Павлу Мацкевичу и Вадиму Чуперко (самый доходный их совместный бизнес - бетонный завод "Беатон" с выручкой 2 млрд рублей в год), еще 10% - владельцу девелоперских проектов Александру Зацаринному. Причем до июля 2023 года компания принадлежала Ольге Быковой.

"Улисс Марин" в последние годы получало 8 млн рублей выручки ежегодно, чистая прибыль в 2022 и 2023 годах не превышала 1 млн рублей.

Владивосток Генпрокуратура Росимущество Роскадастр Улисс Марин Приморский край Минобороны
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